Innerhalb eines Tages sind offenbar an vier Orten in Sachsen Partei-Vertreter der Grünen attackiert worden, die Wahlplakate angebracht haben. Wie die Polizei Chemnitz am Sonntag mitteilte, griff ein Unbekannter am Sonnabend im Chemnitzer Stadtteil Röhrsdorf einen Mann an. Der Täter habe dem 37-Jährigen eine Leiter entrissen und ein aufgehängtes Plakat von einem Laternenmast geschlagen. Dabei sei der 37-Jährige leicht verletzt worden. Der Mann erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung. Die Polizei ermittelt.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt