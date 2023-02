Im Raum Leipzig wird es in der kommenden Woche keine Warnstreiks im regionalen Busverkehr geben. Das teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit. Sie wies damit zugleich eine Mitteilung des Verkehrsunternehmens Nordsachsen Mobil zurück, in der vor einem möglichen Ausstand am kommenden Dienstag gewarnt wird.