Die Tarifverhandlungen der Gewerkschaft Verdi mit den Nahverkehrsunternehmen Regionalbus Leipzig und Nordsachsen mobil sind vorerst gescheitert. Das bedeutet Warnstreik.

Nach Gewerkschaftsangaben haben bei Regionalbus Leipzig am frühen Mittwochmorgen mehr als 200 Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. Es sei zu erheblichen Einschränkungen gekommen. "Von Zwenkau bis Grimma fallen heute alle Buslinien aus. Gleiches wird dann morgen in Nordsachsen der Fall sein", sagte ein Verdi-Sprecher. Bei Nordsachsen Mobil sollen am Donnerstag zwischen 60 und 80 Busfahrerinnen und Busfahrer streiken.

Auf den Bus kann man nicht zählen

Durch den Ausfall der Busse in den Regionen um Leipzig ist es Verdi zufolge unter anderem am Morgen zu Einschränkungen im Schulverkehr gekommen. "Wir haben aber rechtzeitig auf den Streik hingewiesen, so dass Alternativen gesucht werden konnten", sagte eine Sprecher der Gewerkschaft.

Der Sprecher der Regionalbus Leipzig GmbH, Thomas Fröhner, sagte bereits am Dienstag MDR SACHSEN, er gehe davon aus, dass keine Busse fahren werden und empfahl, wo es möglich ist, auf S-Bahnen umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu finden.

In Nordsachsen seien am Donnerstag die Regionen Krostitz, Oschatz und Torgau betroffen, so Nordsachsen Mobil. Das Unternehmen bat Eltern mit schulpflichtigen Kindern, sich auf "alternative Beförderungsmöglichkeiten" einzurichten.

Gewerkschaft fordert mehr Gehalt für Beschäftigte

Die Gewerkschaften seien mit einem deutlichen Willen in die Verhandlungen gegangen, sich zu einigen, sagte Verhandlungsführer Stefan Kowe. Deshalb habe Verdi auch ein Angebot vorgelegt. Leider haben die Gewerkschaft kein Gegenangebot erhalten. Dadurch bleibe nur noch das Druckmittel des Streiks.

In den laufenden Tarifverhandlungen fordert die Gewerkschaft aufgrund der Preissteigerungen eine Erhöhung der Löhne um 600 Euro brutto sowie 400 Euro mehr im Monat für die Auszubildenden. Zur Begründung sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Michael Sommer, durch die immens gestiegenen Kosten bräuchten die Beschäftigten einerseits eine Entlastung für die letzten Monate. Gleichzeitig müsse auch die langfristige Lohnentwicklung sicherstellen, dass die Busfahrerinnen und Busfahrer ein auskömmliches, sorgenfreies Leben führen können.