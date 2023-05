Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn sind am Montag Nachmittag in der Leipziger Innenstadt zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, war die Straßenbahn von der Zentralhaltestelle vor dem Hauptbahnhof nach rechts in die Goethestraße abgebogen.