Nach dem Brand in einem Pflegeheim in Leipzig ist das Haus zunächst nicht bewohnbar. Laut Polizei war das Feuer am Pfingstmontag gegen halb sechs im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. Ursachenermittler nehmen den Brandort am Dienstag in Augenschein.