Nachwuchs Zoo Leipzig bereitet sich auf Löwengeburt vor

Der Zoo Leipzig bereitet sich auf eine Löwengeburt vor. Voraussichtlich im Juni könnte die alleinlebende Kigali Nachwuchs bekommen. "Die Löwin wurde gedeckt und könnte entsprechend tragend sein", teilte der Zoo in einem Statement auf seiner Internetseite mit. Um der Löwin so viel Ruhe wie möglich zu geben, sei die Löwenhöhle ab Montag für Besucher gesperrt. Mit wie vielen Jungtieren Kigali trächtig ist, ob überhaupt, ist noch unklar. Auch wie lange die Löwenhöhle für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt, wurde nicht mitgeteilt. Vater des Jungtiers oder der Jungtiere ist Löwe Majo, der am 1. Mai bei einer Untersuchung in Narkose verstorben ist.