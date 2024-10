Bei goldenem Herbstwetter zieht es viele zum Wandern in die Sächsische Schweiz. Allerdings ist das nicht überall möglich. Wer sich zum Beispiel der Grenze Richtung Tschechien nähert, der muss in der Regel umkehren. Nur an wenigen Stellen ist es nämlich in der Kernzone des Nationalparks erlaubt, ins Böhmische zu laufen. Doch eine Bürgerinitiative will das jetzt ändern. Am Reformationstag hatte sie deshalb zu einem Protestmarsch Richtung sächsisch-böhmischer Grenze aufgerufen. Rund 200 Menschen nahmen daran teil.