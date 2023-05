Der Leipziger Zoo wehrt sich gegen Kritik, nachdem dort im März ein geschlachteter Zebra-Hengst vor den Augen von Besuchern an Löwen verfüttert wurde. Vor der Schlachtung des 15 Jahre alten Tiers habe der Zoo ein Jahr lang versucht, den Hengst anderweitig unterzubringen, sagte der Direktor des Leipziger Zoos, Jörg Junhold am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist nicht gelungen, weil in anderen Zoos kein Platz war. Die in diesen Fällen letzte Option - eine Tötung zur Verfütterung an Raubtiere - ist geübte Praxis." Der Hengst sei nach der Schlachtung frisch an die Löwen verfüttert worden.



Nach einem Bericht der Bild-Zeitung soll es ein Versehen gewesen sein, dass die Fütterung im öffentlichen Bereich zu sehen war. Demnach war ein Schieber nicht geschlossen, so dass die Löwen mit dem Zebra-Kadaver in den einsehbaren Bereich gelangten. Eine Besucherin soll sich daraufhin beschwert haben. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

2020 kam Zuchthengst Franz aus Spanien in den Zoo Leipzig und sollte helfen, die Gruppe zu vergrößern. Zwei Jahre später wollte der Zoo ihn wieder abgeben, was nicht gelang. Schließlich wurde er geschlachtet und an die Löwen verfüttert. Bildrechte: dpa