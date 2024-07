Am Markkleeberger See wird seit Montagnachmittag nach einem 57-Jährigen gesucht. Zeugen hatten beobachtet, wie er beim Stand-up-Paddeln von einem Board gefallen und nicht wieder aufgetaucht war. Das hat ein Polizeisprecher MDR SACHSEN bestätigt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann das Board eine halbe Stunde vor dem Unfall am See ausgeliehen. Eine Suchaktion mit Drohnen, einer Taucherstaffel und Rettungshunden war am späten Abend wegen der Dunkelheit erfolglos abgebrochen worden. Sie soll am Dienstag fortgesetzt werden.