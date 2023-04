Was bedeutet die Erklärung der "Schiffbarkeit" für das Leipziger Neuseenland? Mit dem Sächsischen Wassergesetz von 2013 hat der Freistaat Sachsen die Schiffbarkeit für die Tagebauseen im Leipziger Süden festgelegt, die die Landesdirektion Sachsen per Allgemeinverfügung umsetzt. Das heißt, das künftig Boote jeglichen Antriebs - ob Motor- oder Segelboot - auf den Seen fahren dürfen, die für "schiffbar" erklärt wurden. Aktuell ist eine Einzelgenehmigung notwendig, um auf den einzelnen Seen fahren zu können. Diese werden von den Landkreisen erteilt. Die Allgemeinverfügung zur Schiffbarkeit ersetzt diese Einzelgenehmigungen. Quelle: Landesdirektion Sachsen

Aktuell gleicht das Leipziger Seenland für Seesportler und Bootstouristen noch einem Flickenteppich. Am Störmthaler, Zwenkauer und Hainer See ist etwa eine bestimmte Anzahl an Motorbooten zugelassen, am Cospudener See derzeit nur Boote mit Elektromotoren. Wer auf einen der Seen mit seinem Boot fahren will, braucht eine Einzelgenehmigung des zuständigen Landkreises. Das soll künftig wegfallen, wenn laut Sächsischen Wassergesetz Boote jeglicher Antriebsart - ob Segel- oder Motorboot - auf den Seen fahren können. Doch auch hier wird es Einschränkungen geben.