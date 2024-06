Am Moritzsee bei Naunhof suchen Taucher des DLRG nach einem vermissten Schwimmer. Laut Polizei ist der 58-Jährige am Sonnabend allein zum Schwimmen an den See gegangen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Angehörige hatten die Behörden alarmiert. Bis zum Abend suchten Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und der DLRG erfolglos den Vermissten mit Tauchern, Drohnen und einem Sonarboot.

Seit 9 Uhr sind Taucher der DLRG wieder mit Sonarsuchtechnik im Einsatz. Frank Irmler, Vorsitzender der DLRG Leipzig, gibt nochmal die Empfehlung, dass Schwimmer immer zu zweit im Wasser sein sollten oder an einen bewachten Badestrand gehen. Diese Möglichkeit gäbe es am Markkleeberger See, Kulkwitzer See und in der Schladitzer Bucht. Für das Richtige Verhalten im Wasser hat die DLRG Baderegeln und Erste-Hilfe-Tipps aufgestellt.