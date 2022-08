Es muss nicht immer der Neukauf sein, reparieren kann sich lohnen und ist dazu auch noch nachhaltiger: So lautete die Idee des Leipziger Reparaturbonusses. Am Mittwoch endet das Pilotprojekt, das Bürgerinnen und Bürger ermuntern sollte, Kleinreparaturen vorzunehmen.

Das sächsische Pilotprojekt "Reparaturbonus" hat sich in der Stadt Leipzig zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, meinte die Sprecherin der Stadtreinigung Leipzig, Susanne Zohl: "Wir haben aber schnell gemerkt, dass sich eine klare Tendenz bei Handy- und Elektrogeräten abzeichnet. In manchen Reparaturbetrieben waren die Gelder nach wenigen Tagen fast aufgebraucht."

Gefördert wurde das Ganze zunächst mit 10.000 Euro, dann wurde nochmal aufgestockt: Weil das Projekt so gut angenommen wurde, dass schon eine Woche nach Projektstart das Gesamtbudget so gut wie weg war, legte sächsische Umweltministerium nochmal weitere 22.500 Euro obendrauf.

Am 31. August endet das Projekt, wie es weitergeht, ist bisher unklar. Das liege nun in den Händen des sächsischen Umweltministeriums, so Zohl. Zunächst müsse das Projekt ausgewertet werden.

Die Linke hatte währenddessen schon vor Start des Pilotprojekts im Mai einen flächendeckenden Reparaturbonus für Sachsen über die Testphase hinaus gefordert.