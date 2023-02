Hörer machen Programm Was wird gegen das Taubenproblem am Bayerischen Bahnhof unternommen?

Im City-Tunnel am Bayerischen Bahnhof in Leipzig machen sich seit geraumer Zeit viele Tauben breit. Nicht nur die vielen Tauben, sondern auch deren Hinterlassenschaften ärgern viele Bahnfahrende. Auch MDR AKTUELL-Hörerin Evelyn Rashad ist genervt von den Tieren. Sie will wissen, was gegen das Problem unternommen wird.