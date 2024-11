Hauptamtliche Trainerinnen und Trainer in Sachsen verdienen rund 14.000 Euro pro Jahr weniger als in Sachsen-Anhalt – so schreibt es die "Leipziger Volkszeitung" . Im Nachbarbundesland wurde kürzlich verkündet, dass die Vergütung für Hauptamtliche im Leistungssport deutlich steigt.

"Und auch viele andere Bundesländer bezahlen besser", erzählt der sächsische Landestrainer im Schwimmen, Frank Embacher. In Sachsen sei man in der Rangfolge ganz weit hinten von der Höhe. "Der Osten wurde sowieso schon immer weniger bezahlt, aber jetzt wird’s sehr krass und drastisch. Wir wollen ein ordentliches Grundgehalt haben. Das ist seit Jahren nicht passiert, dass das angehoben worden ist, weil immer wieder vertröstet worden ist und so."

Doch damit müsse endlich Schluss sein, sagt Embacher. Die Trainerinnen und Trainer forderten eine Grundvergütung, die sich am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder orientiere. Betreffen würde das bis zu 180 hauptamtliche Trainerinnen und Trainer, meint der Hauptgeschäftsführer des Landessportbunds, Christian Dahms.



In Sachsen seien die aber nicht direkt beim Landessportbund angestellt, sondern meist bei den Verbänden. Das mache es schwieriger, eine bessere Vergütung zu erreichen: "Die Idealvorstellung wäre natürlich schon, dass man sagt: Wenn jemand mit einem Hochschulabschluss ausgestattet eine solche Stelle antritt – was eine Analogie auch zu einem normalen Grundschullehrer oder auch Oberstufenlehrer anbetrifft –, dann wäre es natürlich so, dass man diejenigen dann auch dementsprechend bezahlen sollte", meint Dahms. "Also in den jeweiligen Eingruppierungen, wie es auch in der Schule gängig und möglich ist."