Ein Lottospieler aus Mittelsachsen hat beim Lotto 3,5 Millionen Euro gewonnen, weil er die richtigen Zahlen im Spiel 77 hatte. Darüber informierte Sachsenlotto am Freitag. Die siebenstellige Summe bekomme der Gewinner direkt auf sein Konto überwiesen, weil er seinen Spielschein mit Kundenkarte abgegeben habe.

Sachsenlotto zählte in diesem Jahr bislang acht Millionengewinnerinnen und -gewinner in Sachsen. Davon kommen drei aus Leipzig, zwei aus Mittelsachsen und jeweils einer aus den Kreisen Vogtland, Görlitz und Bautzen. Mehrere Sachsen räumten in diesem Jahr auch schon beim Euro-Jackpot ab.