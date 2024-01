2023 flossen so laut DLTB 3,3 Milliarden in die Landeskassen zur Unterstützung gemeinnütziger Projekte in allen Bundesländern. Das sind umgerechnet rund neun Millionen, die jeden Tag zur Förderung in den Bereichen Kultur, Sport, Jugend, Wohlfahrt, Umweltschutz, Denkmalpflege und Suchtprävention zur Verfügung standen. Dies geschieht etwa durch die Bewilligung auf Antrag gestellter Fördermittel bei den zuständigen Landesministerien oder auch durch die Ausgabe zweckgebundener Hilfsgelder durch die Lotteriegesellschaften an Organisationen.