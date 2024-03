Auch in Dresden kommt es auf der A4 am Montagvormittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zwei Abfahrten werden für mehrere Stunden gesperrt, wie die Autobahn GmbH MDR SACHSEN mitteilte. In Fahrtrichtung Chemnitz wird die Autobahnabfahrt nach Radebeul an der Anschlussstelle Dresden-Neustadt zwischen 8 und und 10 Uhr wegen Bauarbeiten gesperrt.



Zwischen 9 und 11 Uhr wird die Abfahrt an der Anschlussstelle Dresden-Altstadt in Fahrtrichtung Chemnitz gesperrt. Wer abfahren will, nutzt die Anschlussstelle Wilsdruff.