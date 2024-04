Zum Tag der Arbeit am 1. Mai hat sich Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) für "Respekt und gute Arbeitsbedingungen" der Beschäftigten ausgesprochen und einen höheren Mindestlohn verlangt. "Wir können stolz sein, was wir in den letzten 30 Jahren erreicht haben", sagte Dulig. "Die Löhne sind in den letzten Jahren gestiegen, aber die Inflation hat die Erhöhungen an vielen Stellen wieder aufgefressen." Deshalb müsse der Mindestlohn so angepasst werden. Nur mit guten Löhnen und guten Arbeitsbedingungen könnten Betriebe ihre Beschäftigten binden und neue Mitarbeiter gewinnen.