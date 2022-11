Beschäftigte etlicher Betriebe der Metallverarbeitung und Elektroindustrie in Sachsen sind am Dienstag in den Warnstreik getreten. So hatten rund 40 Beschäftigte der Frühschicht des Leipziger Kranbauers Kirow Ardelt ihre Arbeit am Morgen niedergelegt.

Auch beim Zugbauer Alstom in Bautzen beteiligten sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Dienstagmorgen am Streik. Dazu aufgerufen hatte die Industriegewerkschaft Metall. Mit den Warnstreiks soll den Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck verliehen werden, so die IG Metall.

Beschäftigte aus der Frühschicht des Maschinenbauunternehmens Kirow Ardelt in Leipzig stehen am Dienstag am Firmengelände. Bildrechte: IG Metall

Gestreikt wurde am Dienstag unter anderem auch beim Automobilzulieferer Vitesco Technologies in Limbach-Oberfrohna. Weitere Betriebe sollen im Laufe der Woche folgen, sagte Mario John von der IG Metall.

Acht Prozent mehr Lohn gefordert