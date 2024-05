Klavier des kleinen Mannes vor 190 Jahren erfunden

Vor genau 190 Jahren erfand der Strumpfwirker Carl-Friedrich Uhlig die Konzertina, sozusagen den Vorläufer des Bandoneons, die auch als Klavier des kleinen Mannes bezeichnet wurde. "Die Konzertina hatte ursprünglich nur fünf Knöpfe auf jeder Seite, aber was kann man schon großartig damit spielen. Es reichte für die Feierabendmusik", so der Bandoneonspieler. Doch die Menschen hätten mehr spielen wollen, andere Literaturr. "Und so wurde immer noch ein Ton hinzu gepackt, bis am Ende knapp sechs Oktaven herauskamen".

Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo

Durch Weltwirtschaftskrise nach Argentinien

Das war Mitte des 19. Jahrhunderts. Danach entwickelte sich Sachsen zum Zentrum der Bandoneon-Produktion. In Carlsfeld im Erzgebirge wurden die Instrumente gefertigt, gelangten von hier aus in die ganze Welt. Während der Weltwirtschaftskrise Anfang des 20. Jahrhunderts zog es rund fünf Millionen Europäer nach Argentinien, darunter auch viele Deutsche. Im Gepäck hatten sie ihr Bandoneon, das in Buenos Aires seinen großen Auftritt bekam.

Bildrechte: imago images/Hanke

"Das Bandoneon stieß dort auf eine fertige Musikkultur, nämlich auf den Tango. Man kannte das Instrument nicht. Aber man spürte in dieser Musik, in diesem Ton von dem Bandoneon die Melancholie." Und diese Melancholie habe der Tango aufgesogen, erklärt Jürgen Karthe, der schon viele Male in Argentinien war.

Die Argentinier sagen immer, wir haben auf das Bandoneon gewartet. Jürgen Karthe Bandoneonspieler aus dem Landkreis Meißen

2025 präsentiert sich Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas. Auch das Bandoneon soll im Rampenlicht stehen. Rund 50 Tanzveranstaltungen sind geplant, Tango-Vereine aus der ganzen Welt sind nach Chemnitz eingeladen, um an reizvollen Orten zum Tanz aufzuspielen. Geplant seien aber auch Bandoneonkonzerte, verrät Franz Wagner-Streuber von der sächsischen Mozart-Gesellschaft. "Ein ausgezeichneter Bandoneonspieler aus Norwegen wird im Mai als Solist beim Sinfoniekonzert auftreten, auch ein Kammerkonzert in der Villa Esche ist geplant." Zudem soll es Anfang Juli 2025 zur Sommerphilharmonie auf dem Theaterplatz ein reines Tangoprogramm geben, so der Musiker.

Musikalische Zukunft in Chemnitz