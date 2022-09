Tarifverhandlungen IG Metall demonstriert in Leipzig für höhere Löhne

Die Inflation und die hohen Energiepreise machen sich zunehmend im Portemonnaie von vielen Bürgerinnen und Bürgern bemerkbar. Bei den am Mittwoch beginnenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall daher ein Lohnplus von acht Prozent durchsetzen. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, gingen bereits am Sonnabend Hunderte Mitarbeiter der Branche in Leipzig auf die Straße.