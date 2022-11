Mitarbeiter des Autozulieferers Marelli Automotive Lighting in Brotterode (Kreis Schmalkalden-Meiningen) haben am Dienstagvormittag eine Runde von Warnstreiks in der Thüringer Metall- und Elektrobranche eröffnet. Dazu aufgerufen hatte die IG Metall.

Nach Angaben der Gewerkschaft legten in Brotterode rund 300 Mitarbeiter der Früh- und Normalschicht die Arbeit nieder. Später waren demnach bei MDC Power in Kölleda (Kreis Sömmerda) 600 Beschäftigte für eine Stunde im Ausstand und rund 110 Beschäftigte bei Magna in Heiligenstadt.

Mit den Ausständen will die IG Metall in Thüringen Druck auf die Arbeitgeberseite in den laufenden Tarifverhandlungen machen. Im Tarifstreit verlangt die Gewerkschaft acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Arbeitgeber bieten Prämie und 3000 Euro

Die Arbeitgeber haben unter anderem eine steuerfreie Prämie von 3.000 Euro als Inflationsausgleich angeboten. Sie sehen die Forderungen skeptisch. Angesichts der der derzeitigen Krise seien es überzogene Forderungen, erklärte der Verband der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen. Es sei entscheidend, wie stark die IG Metall den Arbeitgebern bei der Laufzeit entgegenkommen könne. Die IG-Metall forderte eine neues Angebot der Arbeitgeber. Einen neuen Verhandlungstermin gibt es noch nicht.

Beim Motorenwerk MDC Power in Kölleda (Archivfoto) legten mehrere hundert Beschäftigte für eine Stunde die Arbeit nieder. Bildrechte: IMAGO / Bild13

Tarifverhandlungen bisher ergebnislos

Seit Beginn der Verhandlungen in Thüringen Mitte September für rund 18.000 Beschäftigte gab es in den drei Runden noch keine Ergebnisse. Bislang hatten sich nach Gewerkschaftsangaben im IG Metall-Bezirk Mitte rund 1.700 Beschäftigte aus fünf Betrieben an Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie beteiligt. Der Bezirk umfasst die Bundesländer Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und das Saarland.