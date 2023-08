Sachsen will ab dem kommenden Schuljahr stärker gegen Mobbing an Schulen vorgehen. Mit Beginn des neuen Schuljahres wird ein spezielles Programm dazu aufgelegt, wie das Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) am Montag mitteilte. Die Initiative unter dem Motto "Gemeinsam Klasse sein" werde von der Techniker Krankenkasse (TK) unterstützt und soll präventiv gegen Mobbing und Cybermobbing wirken, hieß es.