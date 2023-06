Landesschulamt versucht, "jedem bestmöglich zu helfen"

Tobias Kühne, Sprecher des Landesschulamtes, sieht das anders. "Wir haben ein ganz klares Verfahren. Es gibt in jeder Schule den sogenannten Krisenordner, wo klar strukturiert angegeben ist, was nach solchen Gewaltvorkommnissen von wem zu tun ist", sagt er. "Dieses Instrument soll in erster Linie Betroffenen den nötigen Halt geben."

Im Nachgang würden der Schule sowohl Erziehungsmaßnahmen als auch Ordnungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Zum Beispiele könnte letzteres den zeitweiligen Ausschluss vom Unterricht bedeuten, so Kühne. Auch psychologische Unterstützung könne angefordert werden.

Eine Lehrerin sagt: Das Ausmaß von Beleidigungen war vor einigen Jahren so noch nicht denkbar. (Symbolbild) Bildrechte: dpa Doch der Sprecher des Landesschulamtes weiß auch: "Opfer von Gewalterfahrungen zu werden, ist etwas hochgradig individuelles. Der eine schüttelt sich vielleicht und für ihn ist es damit erledigt. Ein anderer ist sehr schwer betroffen. Das kann bis dahin gehen, dass jemand seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Die Unterstützung passgenau zu machen, ist schwierig. Wir versuchen aber, jedem bestmöglich zu helfen. Wahrscheinlich werden wir nicht jedem so gerecht, wie er es als Individuum braucht. Aber wir geben unser Bestes."

Corona-Pandemie als Gewalt-Treiber?

Denn gerade nach der Corona-Pandemie sei ein Anstieg von Gewalt gegenüber Lehrkräften zu verzeichnen. "Die Jugendlichen wurden schwer belastet durch die Pandemie", sagt Kühne. "Sie kamen nicht mehr in ihre geregelten Tagesabläufe herein. Sie konnten nicht in die Schule gehen. Das ist aber ein wichtiger Anker. Der hat ihnen damals gefehlt. Und jetzt sollen sie wieder dort leben und arbeiten. Das scheint ein hohes Maß an Stress auszulösen und dieser Stress kanalisiert sich in Gewalt."

"Du musst Angst haben"

Gewalt, von der auch Michaela Märtens und Steffen Rau berichten. Beide unterrichten an einer Magdeburger Gemeinschaftsschule. Treffpunkt Schulhof. Freistunde. Die Sonne scheint. Es ist ruhig. Aber der Schein trügt.