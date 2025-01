Hochbetrieb in Sachsens Kreißsälen. In den Kliniken im Freistaat sind bereits kurz nach Mitternacht die ersten Babys dieses Jahres zur Welt gekommen. Ziemlich sicher zu den ersten Erdenbürgern des Jahres 2025 dürfte die kleine Frieda zählen, die im Leipziger St. Elisabeth Krankenhaus geboren wurde. Für Mutter Franziska Holz und ihren Partner ist Frieda die zweite Tochter. Eigentlich war der Geburtstermin für den 24. Dezember errechnet worden, allerdings hat sich Frieda Zeit bis zum 1. Januar gelassen. "Wir sind eben alle sehr entspannt", sagte die Mutter lächelnd. Die Familie lebt in Dürrweitzschen im Landkreis Leipzig.