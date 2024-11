Seit 2008 geht es immer am 17. November am Welttag der Frühgeborenen um die Allerkleinsten und ihren schweren Start ins Leben. Auch sächsische Kinderkliniken laden deshalb am Sonntag ehemalige Frühchen und ihre Familien zu verschiedenen Aktionen ein. So treffen sich an der Kinderklinik der Uniklinik Leipzig die Familien mit Ärzten und Pflegekräften am Nachmittag zum traditionellen Lampionsumzug. Außerdem wird das Klinikgebäude am Bayerischen Platz lila angestrahlt. Lila ist weltweit die Symbolfarbe der Frühgeborenen.