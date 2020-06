Studie: Dicke Väter - dicke Kinder

Makrosomie - damit beschreibt die Medizin die übergroße Entwicklung eines Fötus' im Muttterleib, sowohl was die Organe als auch die Körper an sich angeht. Das kann unter anderem zu Problemen bei natürlichen Geburten führen oder einen Kaiserschnitt unausweichlich machen. Nur, wie kommt es dazu, dass der eine Säugling im Mutterleib regelrecht "explodiert", während der andere gemächlich vor sich hin wächst?

Eine Aktie an jeder dieser Entwicklungsgeschichten hat der Body-Mass-Index des Vaters. Das legt eine Studie aus China nahe, die das Fachmagazin "Fertiliy and Sterility" veröffentlicht hat. Das Forschungsteam an der JiaoTong-Universität in Shanghai aus der Abteilung Reproduktionsmedizin weist anhand der Daten von 7.908 Kindern und ihren Vätern nach, dass 9,5 Prozent der Kinder dicker Väter Anzeichen von Makrosomie im Mutterleib zeigten. Zum Vergleich: Bei Säuglingen, deren Väter kein Übergewicht hatten, zeigten sich keine Anzeichen für Makrosomie.