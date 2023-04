Mit Blick auf Ostern urteilt er: "Wir laufen in Richtung Normalität. Vergleichbar mit der Zeit vor Corona ist die Lage aber nicht, weil Personal fehlt." Der Verbandsvertreter und Geschäftsführer zweier Kliniken in Pulsnitz wünscht sich von Patienten und Angehörigen zwei Dinge: "Einen wertschätzenden Umgang mit den Klinikmitarbeitern und Verständnis, statt verbaler Aggression". In den zurückliegenden drei Jahren hätten die Mitarbeitenden "extremst belastende Ausnahmesituationen wegen verbaler Aggressivität von Patienten und deren Besuchern erleben müssen". Fast alle Kliniken in Sachsen hätten Sicherheitspersonal eingestellt.