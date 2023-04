Die Bedrohungs-Lage durch Covid-19 schwächt immer weiter ab. Das ist dem wöchentlichen Newsletter des Robert Koch-Instituts zu entnehmen, und auch die Bundesregierung informiert über den Rückgang der Infizierten auf ihrer Website; das ehemals pandemische Geschehen geht in ein endemisch-wellenförmiges Geschehen über . Damit ist der 7. April 2023 für die meisten wohl eher eine Formsache.

In puncto Schutzmaßnahmen bedeutet der 7. April 2023 aber, dass ab dem folgenden Tag auch in Arztpraxen und Pflegeheimen keine FFP2-Schutzmasken mehr getragen werden müssen. Andere Maßnahmen, wie zum Beispiel das Tragen einer Maske in Bus oder Bahn, beim Betreten eines Geschäfts oder eines Restaurants, sind schon lange passé.