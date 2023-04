Betroffen waren in den vergangenen Wochen vor allem die Altersgruppen der Schulkinder (5 bis 14 Jahre) und die der jungen Erwachsenen (15 bis 43 Jahre). Damit wird ein baldiges Ende der Grippesaison absehbar, da nun überall die Osterferien begonnen haben und die Weitergabe der Infektionen in den Klassenzimmern damit gestoppt wird. "Bei der ARE- und spezifisch der Influenza-Aktivität wird in den nächsten zwei Wochen wegen der Osterferien mit einem weiteren Rückgang gerechnet", heißt es in dem Bericht.