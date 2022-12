Der Eigenanteil für die Heimpflege ist im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent gestiegen, in Sachsen sogar um 37 Prozent. Warum ist die Kostensteigerung in Sachsen besonders hoch?

Rainer Striebel: Bei Steigerungsraten muss man ja immer die Ausgangsbasis bedenken. 37 Prozent Steigerung sind erschreckend für den einzelnen Heimbewohner. Aber meist war dann der Eigenanteil vorher im sächsischen Pflegeheim niedriger als in anderen Bundesländern und gleicht sich durch die Preissteigerung nun allmählich an Preise in anderen Bundesländern an. Er ist in der Regel aber immer noch etwas günstiger.