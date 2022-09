Die finanzielle Belastung der Patienten respektive die Kosten der Heime und Dienste werden jedes Jahr zwischen Anbieter und unter anderem den Ersatzkassen verhandelt. Der durchschnittliche Eigenanteil in der stationären Pflege wurde vom vdek Sachsen zuletzt mit 1.972 Euro angegeben. Dieser Eigenanteil wird seit Januar 2022 durch einen Leistungszuschlag in Sachsen auf 1.828 Euro abgemildert – ein Zuschlag, den nur die AOK Plus in Sachsen und Thüringen an rund 46.000 Pflegebedürftige gezahlt hat. Kostenpunkt für die Pflegekasse AOK: 97,3 Millionen Euro im ersten Halbjahr.