Regierungsstreit Nach Kritik an Kretschmer: CDU verlangt mehr Realitätssinn von SPD

Hauptinhalt

Der Ton in Sachsens Landesregierung wird rauer. Nachdem am Mittwoch die SPD deutliche Kritik an Ministerpräsident Michael Kretschmer geäßert hatte, kontert am Donnerstag dessen Fraktion. Der Streit entzündet sich vor allem an Äußerungen Kretschmers zur Asylpolitik.