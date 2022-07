Weniger Talkshow-Auftritte und Pressekonferenzen mit polarisierenden Meinungen zum Ukraine-Krieg – so lautet der Wunsch von Jens Lehmann. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Leipzig richtet seine Kritik an die regierenden Parteien SPD, Grüne und FDP, aber auch an seinen Parteifreund, den sächsischen Ministerpräsidenten: "Ich würde mich an Herrn Kretschmers Stelle, aber auch an Strack-Zimmermanns Stelle und an wem auch immer mal ein bisschen zurückhalten und hinter den Kulissen an einem Ergebnis arbeiten. Vielleicht kann da auch Kretschmer einbezogen werden."