Auch die Jungen Sozialisten (Jusos) in Leipzig und die SPD-Politikerin Irena Rudolph-Kokot kritisieren die Äußerungen von Kretschmer. Mit dieser "unseriösen und populistischen Forderung" blicke der sächsische Ministerpräsident und damit die CDU in Richtung AfD. "Die Union entfernt sich somit in weiten Schritten von dem christlich in ihrem Namen und nähert sich gefährlich an die blau-braunen Demokratiefeinde an", sagt Rudolph-Kokot. Niemand fliehe wegen der Sozialleistungen nach Deutschland. Menschen suchten Sicherheit vor Krieg und politischer Verfolgung, ergänzte Juso-Vorsitzender Mats Rudolph.