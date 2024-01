Bauernproteste Wer steht hinter der Vereinigung "Land schafft Verbindung"?

Man habe sogar Teilnehmer gehabt, die zum ersten Mal auf einer Demo waren: "Weil sie jetzt doch so langsam merken 'Okay, jetzt geht's ans Eingemachte, auch für uns im Betrieb.' Und natürlich ist die Riesenresonanz in der Bevölkerung insgesamt da, was man auch vorher nicht erwarten konnte."