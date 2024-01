Am Mittwoch machten sich Tausende Menschen auf den Weg zu der Großdemonstration in Dresden. Unter den Demonstrierenden ist auch Milchbäuerin Nadja Brummer, die in der Nähe von Leipzig ihren Hof betreibt. Den Ausschluss der Rechtsextremen von der Kundgebung des sächsischen Bauernverbandes hätte sie genau so gehandhabt: "Ja, ist richtig so. Natürlich." Sie sei genervt von den Versuchen der Rechten, die Bauernproteste für deren Zwecke zu nutzen. Für Brummer ist die Aufregung um den Agrardiesel das kleinere Problem. Das Größere: ausufernde Bürokratie und unausgewogene Subventionspraxis.