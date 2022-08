In dem Brief der Vereinigung Sächsischen Wirtschaft und die IHK Chemnitz heißt es, dass die Unternehmen die hohen Energiekosten die sich insbesondere bei Neuabschlüssen vervielfachten, durch bestehende Lieferverträge und den europäischen Wettbewerb nur zum Teil an ihre Kunden weitergeben könnten. Für Entlastungen der Wirtschaft und Energiealternativen müssten alle Hebel in Gang gesetzt werden. So fordern die Wirtschaftsverbände eine befristete Weiternutzung sowie die Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken.