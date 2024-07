Die Gewerkschaft der Polizei in Sachsen sieht die Pläne für eine landeseigene Grenzpolizei kritisch. Der Landesvorsitzende Jan Krumlovsky begründet das mit dem bereits bestehenden Personalmangel. Er sagte dem MDR, schon jetzt würden die Polizisten im Freistaat in unzähligen Bereichen am Limit arbeiten, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Nach seiner Ansicht sollten zunächst bestehende Behörden personell aufgestockt werden, anstatt neue zu schaffen. Dieser Personalzuwachs und die dafür nötigen 600 Ausbildungsstellen jährlich würden jedoch nicht zugebilligt, kritisiert Krumlovsky.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte bei einem Besuch in der Polizeidirektion Görlitz sein Projekt für eine landeseigene Grenzpolizei vorgestellt, die gegen illegale Migration vorgehen soll. Dafür will er zusätzlich mehrere hundert Beamte neu einstellen. Der CDU-Politiker sprach von einem sicherheits- und finanzpolitischen Schwerpunkt in der kommenden Legislaturperiode.



Kretschmers Parteikollege und Innenminister Armin Schuster sagte zu einer sächsischen Grenzpolizei, er würde sich über 4.500 Beamte mehr freuen, mit denen er mehr für das Sicherheitsgefühl der Menschen in den Grenzregionen tun könne.