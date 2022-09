Sächsischer Landtag Abbrecherquote bei Lehramtsstudenten muss sinken

Sabine Friedel (SPD) sieht keinen Bildungsnotstand in Sachsen. Bildrechte: SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag/Julian Hoffmann

Als Reaktion auf die Kundgebung von Lehrern und Erziehern am Mittwoch vor dem Sächsischen Landtag haben sich die Abgeordneten noch einmal mit dem Thema Bildung in Schulen und Kitas beschäftigt. Die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sabine Friedel, sagte in der von ihrer Partei beantragten aktuellen Debatte: "Wenn zehn Prozent des Unterrichts ausfallen, finden 90 Prozent des Unterrichts statt." Das sei noch kein Bildungsnotstand.



Die Stellen seien nun zwar da, es fehle aber an Personal. Eine Möglichkeit, das zu ändern, sei es, die Quote der Abbrecher beim Lehramtsstudium von aktuell etwa 40 Prozent zu senken, sagte Friedel. Sachsen hatte die Zahl dieser Studienplätze zuletzt auf 2.700 erhöht.