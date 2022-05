Folgen der Corona-Pandemie Klepsch: Tourismus in Sachsen braucht weiterhin Unterstützung

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie kommt der Tourismus in Sachsen nur schleppend wieder in Gang. Deshalb will Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) die Branche mit weiteren 5,6 Millionen Euro unterstützen. Linke und Grüne verlangen eine Weiterentwicklung der Tourismusstrategie und eine Lösung für den Fachkräftemangel in der Branche.