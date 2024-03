Mit den Stimmen der Regierungskoalition aus CDU, Grünen und SPD hat der Sächsische Landtag das Gesetz zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst verabschiedet. AfD und Linke votierten dagegen. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Sicherheitsbehörden wie Polizei und Justizvollzugsdienst vor Neueinstellungen und Beförderungen in leitende Positionen eine Abfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz stellen müssen. Außerdem werden Polizisten in geschlossenen Einheiten verpflichtet, Kennzeichen an ihrer Uniform zu tragen.

Kritik kam auch von der Linken. "Das Gesetz ist nachvollziehbar in Zeiten, in denen Verfassungsfeinde sich anschicken, die neuen Dienstherren zu werden," sagte die innenpolitische Sprecherin der Partei, Kerstin Köditz. Es werde aber nicht benannt, dass diese von Rechtsaußen kämen, "und nur von Rechtsaußen." Das vorhandene Personal im öffentlichen Dienst werde nicht überprüft. Köditz sprachen von einer Rückkehr zum Radikalenerlass und gab auch zu bedenken, dass der Verfassungsschutz nur wenige bis keine Daten über junge Menschen habe. Außerdem mahnte sie datenschutzrechtliche Bedenken an, weil auch Profile der Überprüfungskandidaten in den Sozialen Medien herangezogen werden sollen.