Vorgärten-Diskussion Linke-Fraktion scheitert mit Antrag auf Verbot von Schottergärten

Hauptinhalt

Befürworter loben sie als pflegeleichte Alternative. Ihre Gegner bezeichnen sie als "Gärten des Grauens". Die Rede ist von sogenannten Schottergärten. In mehreren Bundesländern sind sie bereits per Bauordnung verboten. In Baden-Württemberg steht das Verbot sogar im Naturschutzgesetz. Eine entsprechende Regelung wollte auch die sächsische Linke-Fraktion. Sie scheiterte allerdings mit ihrem Gesetzesvorschlag im Landtag.