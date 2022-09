Laut Markus Schlimbach, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB Sachsen, ist das keine Bonus-Regelung oder Überbezahlung von Beamtinnen und Beamten, sondern schlicht ein Urteil des Verfassungsgerichts, das umgesetzt werden muss: "Es wurde festgestellt, dass ein Beamter, der als Alleinverdiener eine Familie zu ernähren hat, 15 Prozent über dem sein muss, was ein Hartz-IV-Empfänger bekommt. Nach aufwendigen Rechnungen ist festgestellt worden, dass in Sachsen, wie in allen Bundesländern übrigens auch, dieser Abstand zwischen einem Grundsicherungsempfänger und einem Beamten in der niedrigsten Besoldungsgruppe nicht eingehalten wurde."