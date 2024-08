BSW fordert Verschärfungen im Asylrecht, nicht im Waffenrecht

Was schnell den Weg in die öffentliche Debatte gefunden hat, ist die Frage nach Bestimmungen zu Messerlängen und Waffenkontrollen.

Beim BSW findet die Vorsitzende in Sachsen Sabine Zimmermann, dass das an dem vorbeiführe, was eigentlich notwendig wäre: "Nämlich erstens, die Abschiebung von Straffälligen und zweitens, auch die Ausweisung von Menschen, deren Asylbegehren abgelehnt wurde. Außerdem sollten Ausländer, die sich ohne Asylgrund in Deutschland aufhalten, keinerlei finanzielle Unterstützung mehr erhalten, sondern nur noch Sachleistungen."

Auch FDP gegen Waffenrechtsverschärfung

Waffenrechtsverschärfung und Messerverbot – das bringt nichts, sagt auch Thomas Kunz, stellvertretender Landesvorsitzender der FDP in Sachsen. Der Verfassungsschutz müsste besser vernetzt werden, sagt er, und sieht ebenfalls einen Hebel in der Abschiebung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen. "Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Sachsen ist der Vollzug ziemlich schleppend. Das bemängeln alle, die damit zu tun haben, und an der Stelle müssen wir auch gemeinsam angreifen und sagen, da müssen wir besser werden als bisher."