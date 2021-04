Schmidt verschickt also jetzt schon wieder mehr Ladungen zum Haftantritt an die Verurteilten. Weil aber die Gefängnisse nach wie vor zusätzliche freie Kapazitäten vorhalten müssen, schafft das Probleme – zum Beispiel in der JVA Dresden. Am Hammerweg im Norden der Landeshauptstadt blickt die Chefin Rebecca Stange aus dem zweiten Stock über die große Anlage: "Für uns ist es ganz wichtig, dass wir jetzt nicht ad hoc eine massive Überlastung der Anstalt verzeichnen müssen." Die Vollstreckungen sollten nach und nach wieder aufgenommen werden, plädiert Stange.