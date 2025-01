Machill selbst bestreitet alle Vorwürfe. Bislang war der Journalistik-Professor, der 2002 nach Leipzig kam, politisch nicht in Erscheinung getreten. Im Sommer 2024 trat er dem "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) bei und nahm dort einen überraschenden Werdegang: Ohne Amt oder Mandat verhandelte er an der Seite von Landeschefin Sabine Zimmermann in den Sondierungen mit CDU und SPD, angeblich als "Chefberater". Machill sagt, er habe in den Verhandlungen eine tonangebende Rolle gehabt.

In Sachsen platzten die Gespräche, anders als in Brandenburg und Thüringen. Nun will Machill in den Bundestag, ließ sich dafür in Sachsen zum Spitzenkandidaten wählen. Doch die Personalie ruft immer mehr Kritiker auf den Plan, die sich auch öffentlich fragen, ob sie diesem Mann ein Mandat oder gar politische Verantwortung übertragen würden.