Nach mehreren Vorfällen mit Verdacht auf Rassismus und sexuellen Missbrauch an sächsischen Polizeifachschulen sollen entsprechende Konsequenzen gezogen werden. Wie die Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg/Oberlausitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilt, laufen aktuell an den drei Polizeifachschulen Schneeberg, Chemnitz und Leipzig Ermittlungen zu möglichen weiteren Vorfällen von Diskriminierung und sexuellem Missbrauch. Nach deren Abschluss wolle man umfassend darüber berichten.

Die Polizei sah sich nach den Übergriffen an den Polizeifachschulen in Schneeberg und Chemnitz dazu veranlasst zu handeln, heißt es. Im Juli war der Schulleiter in Schneeberg wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung abgesetzt worden. Anzeigen wurden auch gegen mehrere Polizeianwärter erstattet. So war gegen einen sächsischen Polizeischüler Anzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung erstattet worden. Im vorigen Dezember wurde ein 22-Jähriger suspendiert, weil er einen anderen Polizeischüler rassistisch beleidigt haben soll.