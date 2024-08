Der Mann soll sich am Dienstag nach einer Exkursion auf einen jüdischen Friedhof antisemitisch geäußert haben. Gegen den Mann, der derzeit als Polizeimeisteranwärter seine Ausbildung an der Polizeifachschule Schneeberg absolviert, wurde ein Verbot zur Führung der Dienstgeschäfte ausgesprochen. "Nationalsozialistisches und antisemitisches Gedankengut haben in der Polizei Sachsen keinen Platz", erklärte der Rektor der Polizeihochschule, Dirk Benkendorff. Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.



In der Vergangenheit war die Hochschule bereits gegen andere Polizeianwärter wegen rassistischer Äußerungen oder rechtsextremer Einstellungen vorgegangen.