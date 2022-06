Gut 40 Sorten werden produziert. Nicht alle haben Bestand. Duft-Liebhaber von Kokos, Ananas und Grüner Apfel müssen sich beeilen, von diesen Räucherkerzchen gibt es nur noch Restposten. Die Nachfrage sei zu gering, sagt Koch-Beier. Auch die Sandel-Kerzchen würden seltener gekauft. Freunde der Roten brauchen aber noch nicht zu hamstern: Sandel stünde noch nicht auf der Streichliste, hieß es.

Neu im Sortiment ist ein schwefeliger Duft nach Dampflok für die große Schar der Eisenbahnfans. Und - nach einigem Überlegen und Zögern - hat es auch Cannabis in die Kegelform geschafft. "Harmlos", beruhigt der Hersteller augenzwinkernd. Sie wirkten nicht berauschend. In Großstädten bei jungen Leuten und Alt-68ern seien diese dennoch begehrt, wenngleich es auch dort anfänglich Verwunderung gegeben habe. Schließlich habe man doch das Original-Kraut und bräuchte es nicht als Räucherkerzchen-Duft.

Weihrauch und Holzkohle sind zwei Hauptbestandteile traditioneller Räucherkerzchen. Bildrechte: MDR/L. Müller

Für die Gesundheit seien übrigens alle Räucherkerzchen harmlos, versichert Dennis Koch-Beier. Wenn versehentlich ein Kind eines verschlucke, drohten keine Gesundheitsschäden. Grundbestandteile sind Holzkohle oder Holzmehl, Kartoffelstärke und je nach Sorte Baumharze, Dufthölzer, Lebensmittelfarbe sowie Aromaöle. Die genauen Rezepturen bleiben Familiengeheimnis - ebenso wie die genaue Bedeutung des Namens Knox.



Allerdings können Besucher unter Anleitung und nach Anmeldung selbst eigene Räucherkerzchen von Hand herstellen - schwarze und klebrige Finger inklusive. Gefährlich werden und ganze Adventsstuben in Brand setzen können Räucherkerzchen allerdings bei unsachgemäßem und unbeaufsichtigtem Abbrennen.

Traditionelle Räucherfiguren und Räucherhäuschen können derlei Malheure verhindern. Wann genau die Tradition der Räuchermännchen aufkam, scheint schwierig zu sagen. Der Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller hat keine verbürgte Jahreszahl parat. Knox-Chef Koch-Beier verortet die Räuchermännchen auf Anfang des 19. Jahrhunderts.



Eine Online-Händlerin für echt erzgebirgische Volkskunst aus Schönfeld bei Wiesenbad schreibt, im 19. Jahrhundert habe die aufkommende Sitte des öffentlichen Rauchens die Spielzeugmacher zur Schaffung der Holzfigur "des Mannes mit der Pfeife im Mund" animiert. Inzwischen dampft es zwar längst aus der Schüssel der hölzernen Kloßfrau oder dem Virologen raucht gar der Kopf, dennoch hat das Räuchermännchen im Erzgebirge bislang allen Gender-Versuchen widerstanden. Es gehört neben Engel, Bergmann und Nussknacker zu den wichtigsten Weihnachtsfiguren, die in der Adventszeit in keiner Hutzenstube fehlen dürfen. Und wohl jedes Kind aus der Region kann das Lied vom "nabelnten Raachermannel" mitsingen.

Wenn es Raachermannel nabelt un es sat kaa Wort drzu,

un dr Raach steigt an dr Deck nauf,

sei mr allezamm su fruh.

Un schie ruhig is in Stübel, steigt dr Himmelsfrieden ro,

doch im Harzen lacht's un jubelt's;

Ja, de Weihnachtszeit is do. Erzgebirgische Weihnachtsweise von Erich Lang

Knox hat ein eigenes Räuchermännchen - bekannt von den Verpackungen aus der DDR-Zeit. Bildrechte: MDR/L. Müller

Unstrittig ist: Die Tradition des Räucherns mit Weihrauch ist in der katholischen Kirche und der Kultur des Orients lange und fest verwurzelt. So ist der Oman für feinstes Harz aus den Boswellia-Bäumen weltberühmt. Auch in asiatischen Tempeln verschiedener Religionen nebeln Räucherstäbchen Tag und Nacht bei Zeremonien und Meditationen. Viele Menschen glauben an eine reinigende Wirkung.

Nach Angaben des Herstellers Knox war im 18. Jahrhundert in Deutschland "Therapeutische Räucherei" gegen allerlei Krankheiten in der Medizin verbreitet. So wird Weihrauch eine entzündungshemmende und desinfizierende Wirkung zugeschrieben. Räucherkerzchen-Hersteller Koch-Beier hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 20 Jahren seiner Firmenzugehörigkeit bei sich keine Erkältungskrankheiten mehr ausgemacht und stützt die These.

Auch der Apotheker Zwetz hat vor den Räucherkerzchen Räucherware zum Kurieren von gesundheitlichen Leiden angeboten. Bildrechte: MDR/L. Müller

Bei Knox ist Weihrauch noch immer die beliebteste Sorte und macht ein Drittel des Gesamtproduktion aus. Vor allem im Erzgebirge sei das "Weihrich-Karzel" (das Weihrauchkerzchen) beliebt, so Koch-Beier. Den Weihrauch bezieht das Unternehmen aus Somalia über international agierende Gewürzhändler. Wer es fruchtiger mag, kann auch auf Melone, Lemon oder Orange zurückgreifen und diese Düfte als Riesenkerzchen im Sommer auf der Terrasse entzünden. Sie halten lästige Mücken auf Abstand. Einen ganzen Fruchtcocktail zum Räuchern bietet. Bildrechte: MDR/L. Müller

Prominenteste Fans der Knox-Räucherkerzchen dürften die Musiker von Rammstein sein, die sich exklusiv nach eigenem Geschmack Räucherkerzchen im beschaulichen Mohorn-Grund entwickeln lassen haben und diese ausschließlich selbst vertreiben. Rauchige Hölzer, aromatische Kräuter und exotische Harze dominieren den Duft, schreibt die Band auf ihrer Homepage.

In Sachsen gibt es vier Räucherkerzchen-Hersteller - neben Knox noch Original Crottendorfer. Beide Marken waren auch in der DDR bekannt, wenngleich Räucherkerzchen damals immer wieder zu klassischer Bückware gehörten. Knox war im Gegensatz zu Crottendorf immer in privater Hand, musste aber einen Großteil der Räucherkerzchen für die Bundesrepublik produzieren und so Devisen für die DDR mitbeschaffen.